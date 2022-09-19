Защитник «Ромы» Рик Карсдорп успешно перенёс операцию на колене
Поделиться
Защитник «Ромы» Рик Карсдорп перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ранее у Карсдорпа было диагностировано повреждение мениска левого колена. Ожидается, что срок восстановления нидерландского футболиста займёт шесть недель.
Напомним, Карсдорп перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году. С 2019 по 2020 год защитник выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
«Рома» в семи матчах набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (17).
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:40
-
19:29
-
19:10
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:33
-
18:31
-
18:21
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:48
Партнерский контент