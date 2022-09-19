Защитник «Ромы» Рик Карсдорп успешно перенёс операцию на колене

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ранее у Карсдорпа было диагностировано повреждение мениска левого колена. Ожидается, что срок восстановления нидерландского футболиста займёт шесть недель.



Напомним, Карсдорп перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году. С 2019 по 2020 год защитник выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

«Рома» в семи матчах набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (17).