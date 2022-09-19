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Отец Сазонова: слова Галактионова — клевета. Мы не принимали приглашение сборной России

Отец Сазонова: слова Галактионова — клевета. Мы не принимали приглашение сборной России
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Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова заявил, что слова главного тренера молодёжной сборной России Михаила Галактионова о вызове сына в национальную команду — клевета.

«Слова Галактионова? Никакого принятия приглашения от молодёжной сборной России не было. Это клевета. Я не понимаю, что он имеет в виду. Саба отказал сборной России, имея предложение от сборной Грузии — это нормальное решение. Саба был до конца на связи с администратором сборной России: с тем же самым, который запрашивал паспорт и размер одежды. Других контактов не было. Высказывания Хомухи о каких-то моральных качествах Сабы я тоже не понимаю», — сказал Сазонов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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