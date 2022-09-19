Тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медиалиги

Тренерский штаб сборной России сыграет товарищеский матч с командой «Наши Парни», выступающей в Медийной футбольной лиге.



Встреча состоится в среду, 21 сентября. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».



Отметим, что «Наши Парни» — недавно созданная команда РФС, принимающая участие в Медиалиге. В её состав входят игроки сборной России прошлых лет: Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и другие.



Сама сборная России проведёт товарищескую встречу в рамках сентябрьских сборов: 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Бишкеке с Киргизией (17:00 мск).

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