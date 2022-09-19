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Капитан «Ман Сити» Де Брёйне встал на защиту критикуемого Джека Грилиша

Капитан «Ман Сити» Де Брёйне встал на защиту критикуемого Джека Грилиша
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне встал на защиту вингера «горожан» Джека Грилиша, критикуемого британскими изданиями за регулярное участие в вечеринках.

«Я чувствую себя так же, как и другие иностранные игроки. Например, если у нас вечеринка, за нами практически никто не следит. В то же время я вижу, что если английский игрок где-то появляется, это всегда будет в средствах массовой информации. Я думаю, что люди должны принять кое-что к сведению: то, что он делает в своё свободное время, не должно никого волновать. Но почему-то это их волнует», — цитирует слова Де Брёйне The Guardian.

Напомним, в минувшем туре английской Премьер-лиги Грилиш забил первый гол за «горожан» в нынешнем сезоне. Отличиться англичанин смог в игре с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

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