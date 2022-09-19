Капитан «Ман Сити» Де Брёйне встал на защиту критикуемого Джека Грилиша

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне встал на защиту вингера «горожан» Джека Грилиша, критикуемого британскими изданиями за регулярное участие в вечеринках.

«Я чувствую себя так же, как и другие иностранные игроки. Например, если у нас вечеринка, за нами практически никто не следит. В то же время я вижу, что если английский игрок где-то появляется, это всегда будет в средствах массовой информации. Я думаю, что люди должны принять кое-что к сведению: то, что он делает в своё свободное время, не должно никого волновать. Но почему-то это их волнует», — цитирует слова Де Брёйне The Guardian.

Напомним, в минувшем туре английской Премьер-лиги Грилиш забил первый гол за «горожан» в нынешнем сезоне. Отличиться англичанин смог в игре с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

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