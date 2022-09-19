Тренер «Марселя» прокомментировал старт команды в Лиге 1

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал старт своих подопечных в рамках французской Лиги 1.
«Я не просто счастлив, а очень счастлив. Честно говоря, не знаю, что сказать: я думаю, что есть три или четыре игрока, которые должны получить медаль, потому что они проявили огромную сверхчеловеческую силу, приняв участие в таком количестве встреч. Мы потратили много энергии, потому что этого мои игровые требования, но мы справились. Октябрь будет тяжёлым из-за возвращения Лиги чемпионов и, в частности, поездки в Париж. Нам придется держать себя в хорошей форме»., — цитирует слова Тудора журналист Альфредо Педулла.
На данный момент «Марсель» занимает 2-е место в Лиге 1, набрав по итогам восьми встреч 20 очков. Подопечные Тудора отстают от лидера чемпионата, парижского «ПСЖ», на 2 очка. На 3-й позиции находится «Лорьян» — у них 19 очков.
Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:15
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:40