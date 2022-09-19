Тренер «Марселя» прокомментировал старт команды в Лиге 1

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал старт своих подопечных в рамках французской Лиги 1.

«Я не просто счастлив, а очень счастлив. Честно говоря, не знаю, что сказать: я думаю, что есть три или четыре игрока, которые должны получить медаль, потому что они проявили огромную сверхчеловеческую силу, приняв участие в таком количестве встреч. Мы потратили много энергии, потому что этого мои игровые требования, но мы справились. Октябрь будет тяжёлым из-за возвращения Лиги чемпионов и, в частности, поездки в Париж. Нам придется держать себя в хорошей форме»., — цитирует слова Тудора журналист Альфредо Педулла.

На данный момент «Марсель» занимает 2-е место в Лиге 1, набрав по итогам восьми встреч 20 очков. Подопечные Тудора отстают от лидера чемпионата, парижского «ПСЖ», на 2 очка. На 3-й позиции находится «Лорьян» — у них 19 очков.

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