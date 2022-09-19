Кержаков — о матче в Киргизии: сборной России нет смысла ехать, если есть угроза здоровью

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем выездном товарищеском матче российской национальной команды со сборной Киргизии.

«Думаю, решение принималось на самом высоком уровне. Но если существует какая-то угроза безопасности и здоровью, то нет смысла ехать. Думаю, это понимаю не только я один», – сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек). Также российская национальная команда сыграет в ноябре встречи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Последняя игра должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.