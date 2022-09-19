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Защитник «Арсенала» Салиба: мечтаю сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022

Защитник «Арсенала» Салиба: мечтаю сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022
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Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал вызов в сборную Франции на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

«Когда ты представляешь свою страну — это потрясающе. Я мечтаю сыграть за свою страну на чемпионате мира и надеюсь, что мечта сбудется», — приводит слова французского футболиста Sky Sports.

Напомним, в сентябре сборная Франции проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.

Ранее расположение сборной Франции покинул голкипер Уго Льорис. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» получил травму бедра и не сможет помочь национальной команде в предстоящих матчах.

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