Смородская: сборной России не нужно ехать в Киргизию — опасно. Лучше провести сбор у себя

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем товарищеском матче сборных Киргизии и России.

«Мне кажется, играть в Киргизии опасно. Сборной России не нужно никуда ехать. Лучше провести сбор национальной команды у себя», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.