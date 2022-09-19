Кержаков: Сазонов принял решение играть за Грузию — имеет право. Зачем его осуждать?

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о решении защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Рассчитывали на Сазонова или нет, какая уже разница? У человека есть своя голова, взрослый парень. Принял решение играть за Грузию — имеет на это право. Зачем его осуждать. Считаю, нет смысла об этом говорить – хорошо это или плохо. Это уже свершившийся факт», – сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Сазонов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», однако с лета 2021 года находится в структуре московского «Динамо». Он уже успел провести 16 матчей за основной состав московского клуба.