Руководство «Барселоны» утвердило бюджет на сезон. Доходы должны составить € 1,255 млрд
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Совет директоров «Барселоны» на заседании утвердил бюджет клуба на сезон-2022/2023, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Отмечается, что доходы команды составят € 1,255 млрд, чистая прибыль — € 274 млн. Прошедший сезон-2021/2022 «Барселона» завершила с финансовым оборотом в размере € 1,017 млрд, чистая прибыль составила € 98 млн.
Также сообщается, что 9 октября состоится Ассамблея делегатов клуба в онлайн-формате, на неё будет приглашён 4451 человек.
В настоящий момент каталонский клуб занимает второе место в испанской Примере, набрав 16 очков после шести матчей. В следующей игре подопечные Хави встретятся в гостях с «Мальоркой» (1 октября, 22:00 мск).
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
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