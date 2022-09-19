«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» попали в ТОП-5 команд, переплативших за трансферы

Мадридский «Реал», парижский «ПСЖ» и туринский «Ювентус» оказались в списке пяти клубов, которые более всех переплатили за трансферы игроков за последние 10 лет. Как следует из отчёта Футбольной обсерватории CIES, эти команды при оформлении сделок по некоторым новичкам превысили их рыночную стоимость.

Из представленной тройки больше всех переплатил «Ювентус» — € 234 млн (заплачено около € 1,03 млрд вместо € 0,79 млрд). Согласно данным, итальянский клуб всего на € 4 млн отстал от занявшего первое место в списке растратчиков «Манчестера Юнайтед» — € 238 млн (€ 1,59 млрд вместо € 1,35 млрд).

На 3-й строчке расположился «ПСЖ»: парижский клуб переплатил € 162 млн (€ 1,01 млрд вместо € 0,84 млрд). На 4-й строчке также оказалась английская «Астон Вилла» — их разница составляет около € 149 млн (€ 577 млн вместо € 428 млн). Мадридский «Реал» замкнул ТОП-5 команд, переплатив за трансферы € 148 млн (€ 833 млн вместо € 685 млн).

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