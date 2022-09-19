Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, насколько снизились рейтинги телеканала с февраля

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о снижении рейтингов телеканала.



«Рейтинги у нас снизились – скрывать нечего. Падение было постепенным. Мы потеряли процентов 25-30, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы – «Россию 24», «Первый». Ещё одна проблема в том, что аудитории зачастую интересны соревнования «наши против не наших». Сейчас этого стало меньше, поэтому к российскому спорту внимание не такое большое. Но со стартом сезона мы заметили, что аудитория вновь пошла в рост.



Что нам ещё остаётся делать? Вкладываться в российский спорт, его маркетинг и продвижение», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.