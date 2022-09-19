На 73-м году жизни скончался легендарный защитник «Зенита» Голубев

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте сообщил о смерти легендарного защитника клуба Владимира Голубева.



«Один из лучших защитников в истории сине-бело-голубых ушёл из жизни на 73-м году.



В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провёл в ней 14 сезонов. Сыграл в 384 официальных матчах, забил 7 мячей. В 1972-м стал серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжи, входил в списки 33-х лучших футболистов страны, играл за национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался капитаном «Зенита».



В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза. Неоднократно получал приглашения в команды Москвы и Киева, но остался на берегах Невы.



После завершения игровой карьеры Владимир Евгеньевич работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» в очень непростых ситуациях (1987, 1989 год). Под его руководством команда провела 47 матчей в официальных турнирах.



Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева", — говорится в сообщении.