На 73-м году жизни скончался легендарный защитник «Зенита» Голубев

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте сообщил о смерти легендарного защитника клуба Владимира Голубева.
«Один из лучших защитников в истории сине-бело-голубых ушёл из жизни на 73-м году.
В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провёл в ней 14 сезонов. Сыграл в 384 официальных матчах, забил 7 мячей. В 1972-м стал серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжи, входил в списки 33-х лучших футболистов страны, играл за национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался капитаном «Зенита».
В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: сине-бело-голубые впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза. Неоднократно получал приглашения в команды Москвы и Киева, но остался на берегах Невы.
После завершения игровой карьеры Владимир Евгеньевич работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» в очень непростых ситуациях (1987, 1989 год). Под его руководством команда провела 47 матчей в официальных турнирах.
Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева", — говорится в сообщении.
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