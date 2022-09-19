Фабио Капелло: осень — лучшее время для сборной Англии. Смогут ли они выиграть ЧМ-2022?

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления английской команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
«Мне очень интересно посмотреть, кто станет победителем чемпионата мира в Катаре. Как бывший тренер английской сборной, могу сказать, что в сентябре, октябре и ноябре команда была в такой форме, что была готова встретиться с лучшими сборными мира. Осень — лучшее время для сборной Англии. В марте и апреле было так себе, потому что физический уровень падал, а в июне было совсем тяжело. Хочу проверить свою теорию. Сможет ли сборная Англии выиграть крупный турнир, такой как чемпионат мира, в лучший период года для себя? Будут ли они достаточно сильны психологически, чтобы одержать победу?» — приводит слова Капелло Sky Sports.
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