Отказ Килиана Мбаппе от фотосессии в сборной Франции вызвал ответную реакцию чиновников

Отказ нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе от фотосессии сборной Франции, запланированной на вторник, 20 сентября, подтолкнул чиновников из Федерации футбола Франции (ФФФ) пересмотреть соглашения об использовании изображения игроков, которые напрямую связаны со спонсорскими контрактами.

«После заключительных обсуждений с руководителями французской команды, президентом, тренером и менеджером по маркетингу ФФФ обязалась как можно скорее пересмотреть соглашение о правах на изображение, которое связывает её с игроками национальной сборной. ФФФ с нетерпением ждёт работы над набросками нового соглашения, которое позволит ей защищать свои интересы, принимая во внимание законные опасения и убеждения, единодушно выраженные игроками», — цитирует слова федерации издание Goal.

Напомним, позиция Килиана Мбаппе заключалась в том, что соглашение на изображение игроков французской сборной связано с использованием брендов, которые лично игрок не желает поддерживать или как-то быть с ними связанным. Быстрая реакция чиновников на поведение футболиста может говорить о большом влиянии нападающего на национальную команду.

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