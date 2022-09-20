Клубы АПЛ рассмотрят возможность реформ Кубка Англии и Кубка лиги

Клубы Английской Премьер-лиги рассматривают возможность отказаться от повторных матчей в рамках Кубка Англии, а также изменить формат проведения Кубка английской лиги, сообщает Daily Mail.
Эти вопросы будут обсуждаться на собрании акционеров лиги в среду. Предложения предусматривают отмену повторов игр третьего и четвёртого раундов Кубка Англии с 2024 года. В Кубке лиги смогут не принимать участие команды, выступающие в Еврокубках, либо такие клубы получат возможность выставлять состав из игроков младше 21 года.
Премьер-лига надеется сократить загруженность для команд, выступающих в нескольких турнирах одновременно. Но в отчёте говорится, что стороны не будут требовать полной отмены Кубка лиги или проведения всех игр Кубка Англии в середине недели.
Отмечается, что самый ранний срок, когда изменения смогут вступить в силу — начало сезона-2024/2025.
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