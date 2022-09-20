Фабио Каннаваро может возглавить «Беневенто»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером клуба второго итальянского дивизиона «Беневенто», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, Каннаваро ведёт переговоры с руководством клуба. Сообщается, что обсуждения между сторонами продвигаются успешно, и сделка может быть заключена в ближайшее время.



Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист тренировал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была национальная команда Китая, которую он покинул в 2019 году.

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