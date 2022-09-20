Капелло назвал Кейна одним из величайших нападающих

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал футболиста «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна одним из величайших нападающих.

«Думаю, да, Кейн является одним из величайших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Антонио Конте, который помог ему стать лучше. Кейн не просто ждёт мяча. Теперь он участвует в создании моментов. Он игрок, который забивает голы и отдаёт голевые передачи. Кейн — игрок, который участвует в построении, и он часто становится игроком, получающим голевые передачи и настраивающим своих товарищей по команде. Я думаю, что он самый важный игрок Англии», — приводит слова Капелло Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал одну результативную передачу.