Левандовски: «Барселона» в матче с «Баварией» заслужила победу или, по крайней мере, ничью

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал матч с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0

«Игра с «Баварией» стала для нас уроком. Перед игрой мы не ожидали, что сможем навязывать свой стиль и создавать много моментов. Эта игра показала, что мы можем делать это, можем создавать моменты в сложных матчах. Мы заслужили победу или, по крайней мере, ничью», — приводит слова Левандовского Marca.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».