В ЦСКА допустили, что могут подать иск к «Вест Хэму» из-за ситуации по платежам за Влашича
Поделиться
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА всё ещё не получил деньги от «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.
«Пока всё-таки надеемся решить проблему с помощью переговоров, но если не получится, то этот вариант тоже не исключается. К сожалению, здесь присутствует фактор нежелания. Потому что варианты, которые предлагались, уже апробированы с другими европейскими клубами, которые точно так же соблюдают санкционные нормы. Но есть способ платить, не нарушая их. И ФИФА его разрешает. К сожалению, большого желания от английских коллег мы не видим», — приводят слова Бабаева «Известия».
Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА в 2021 году. На данный момент хорватский полузащитник выступает за «Торино» на правах аренды.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
03:17
-
02:51
-
02:34
-
02:14
-
01:54
-
01:31
-
01:20
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:50
-
00:27
-
00:21
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:32
-
23:17
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:15
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:38
Партнерский контент