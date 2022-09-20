В ЦСКА допустили, что могут подать иск к «Вест Хэму» из-за ситуации по платежам за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА всё ещё не получил деньги от «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

«Пока всё-таки надеемся решить проблему с помощью переговоров, но если не получится, то этот вариант тоже не исключается. К сожалению, здесь присутствует фактор нежелания. Потому что варианты, которые предлагались, уже апробированы с другими европейскими клубами, которые точно так же соблюдают санкционные нормы. Но есть способ платить, не нарушая их. И ФИФА его разрешает. К сожалению, большого желания от английских коллег мы не видим», — приводят слова Бабаева «Известия».

Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА в 2021 году. На данный момент хорватский полузащитник выступает за «Торино» на правах аренды.