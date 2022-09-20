Форвард «Торпедо» высказался о возможном проведении матча Россия – Венгрия

Венгерский нападающий московского «Торпедо» Марк Коста прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Венгрии.

«Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой России. Я был бы рад видеть такую встречу. Раньше Россия часто играла с Венгрией. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что в последнее время стало много политики», — приводит слова Косты Sport24.

В сентябре и ноябре сборная России проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.