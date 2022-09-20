Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Сазонова рассказал, почему сын отказался от трансфера в «Эспаньол» и перешёл «Динамо»

Отец Сазонова рассказал, почему сын отказался от трансфера в «Эспаньол» и перешёл «Динамо»
Комментарии

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова рассказал, что перед переходом в столичный клуб футболист отказал «Эспаньолу».

«Не было ли желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку? Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными», — приводит слова Андрея Сазона Sport24.

Ранее сообщалось, что Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в молодёжную национальную команду Грузии.

«Он не собирался отказываться от сборной России». Как Грузия перехватила таланта «Динамо» «Он не собирался отказываться от сборной России». Как Грузия перехватила таланта «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022