Отец Сазонова рассказал, почему сын отказался от трансфера в «Эспаньол» и перешёл «Динамо»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова рассказал, что перед переходом в столичный клуб футболист отказал «Эспаньолу».

«Не было ли желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку? Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными», — приводит слова Андрея Сазона Sport24.

Ранее сообщалось, что Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в молодёжную национальную команду Грузии.