«Де Дзерби – трус! Не желаю ему успеха в «Брайтоне». Цыганик – о бывшем тренере «Шахтёра»

Украинский журналист Игорь Цыганик прокомментировал назначение бывшего тренера «Шахтёра» Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Брайтона».

«Поведение Де Дзерби на Украине мне не понравилось. Я думал, что он всё-таки останется в «Шахтёре» и деньги для него – главное. Думаю, он бы остался, если бы чемпионат проводился за рубежом и приехали все сильнейшие футболисты.

Но он побоялся рискнуть, думал, что с молодыми украинскими футболистами «Шахтёра» будет получать по семь-восемь голов в Лиге чемпионов и это понизит его тренерскую квалификацию и репутацию. Это то, чего не побоялся Йовичевич. То есть, Де Дзерби ещё и трус!

Поэтому я не желаю успеха Де Дзерби в «Брайтоне». У меня не осталось положительного настроя от его работы в Украине», — сказал Цыганык в эфире своего шоу на You-Tube.

Напомним, Де Дзерби тренировал «Шахтёр» с 2021 по 2022 год.

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