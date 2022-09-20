Агент: надеюсь, в ближайшее время Щенников сможет завоевать место в основном составе ЦСКА

Сергей Пушкин, агент футболиста ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал информацию о том, что московский клуб не будет продлевать контракт с защитником.
«Надо задавать вопросы тому, кто это написал. Я пять лет работал журналистом и понимаю, что такие вещи пишутся только для того, чтобы просто написать. Автору нечего было придумать и он написал эту статью про Георгия.
Чтобы у всех было понимание: последний контракт с ЦСКА мы продлили в 2018 году за день до окончания старого соглашения. Сейчас у нас есть целых десять месяцев!
Отношение с ЦСКА у меня и Щенникова отличное. У клуба сто процентов будет понимание насчёт Георгия только к концу сезона. Да, сейчас игрок травмирован, но это же не конец чемпионата. Если бы это было в мае, то Георгию предложили бы символическую зарплату, но у нас далёкая перспектива.
Со следующей игры Щенников будет в заявке команды. Георгий отлично настроен и готов выйти на поле. Он уже устал от этих нелепых травм. К сожалению, это просто стечение обстоятельств. Ну правда, сколько уже можно!
Щенников хочет играть, а не просто сидеть и получать деньги. Никаких конфликтов с Федотовым у него нет. Ему нравится, что сейчас происходит с новым тренером и как формируется коллектив. Он сторожил команды и хочет приносить пользу ЦСКА. Надеюсь, что в ближайшее время Щенников сможет завоевать место в основном составе», — приводит слова Агента Sport24.
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