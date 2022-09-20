PR-менеджер Алана Дзагоева рассказала об уникальности режима футболиста

Дарья Арсланова, которая является PR-менеджером российского полузащитника казанского «Рубина» Алана Дзагоева, высказалась об уникальном режиме футболиста.



«Алан серьёзно следит за своим режимом, особенно после серии травм. На время пандемии даже брал в аренду тренажёр размером с полкомнаты, чтобы заниматься дома пилатесом.



Осенью прошлого года в одном из проектов он детально рассказывал о своём питании. Я слушала, открыв рот. Алан говорил не какие-то общие вещи — понятно, что все спортсмены питаются плюс-минус одинаково полезно. Он перечислял конкретные продукты из своего рациона, говорил о калориях. Очень чётко аргументировал, почему ест то и не ест другое.



Алан не просто глубоко погрузился в тему нутрициологии, а стал разбираться во всем, что касается восстановления после травм. Выстроил себе целую систему. Мне казалось, что я общаюсь с экспертом в области здорового образа жизни.



Ежедневно он пьёт около пяти литров воды: считает по пластиковым бутылкам, которые стоят дома. Не ложится спать позже одиннадцати вечера, ради этого выстроил режим. В Москве он был таким: завтрак, тренировка, обед, после которого ехал на пилатес. Дальше дорога домой, какие-то дела и сон», – приводит слова Арслановой Sport24.