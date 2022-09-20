Защитник сборной Украины: мне часто снятся сны, как мы играем на «Донбасс Арене»

Центральный защитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о ностальгии по Донецку, где клуб ранее проводил домашние матчи.

«Я разговаривал с женой. Она знает, что мне очень часто снятся сны, как мы играем на «Донбасс Арене». Даже если мы живём в Киеве, то из столицы едем на «Донбасс Арену», там играем свой матч и возвращаемся обратно в Киев. Сейчас, когда читаешь новости, это дарит нам надежду. Надеюсь, как минимум вернуться на «Донбасс Арену» как зритель. Может, я уже завершу свою футбольную карьеру, но обязательно туда приеду.

У команды были свои амбиции и мечты – и уже второй раз их разрушают. Я думаю, это в последний раз, когда нам сбивают эти планы. Мы вернёмся, и уже будет строиться такая команда, которая будет бороться за самые высокие места во всех турнирах, в которых играет», — приводит слова Кривцова ua.tribuna.com.

Напомним, «Донбасс Арена» была домашним стадионом «Шахтёра», однако из-за событий на Украине с 2014 года матчи на ней не проводятся.

Легендарный Санта Крус забил чумовой гол в 41 год