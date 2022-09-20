Защитник «Шахтёра»: автомат только в компьютерных играх держал, футболом поможем больше

Центральный защитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о важности публичных месседжей футболистов на международной арене.
«Было много статей в интернете, почему футболисты уезжают за границу, если они военнообязанные. Но я сейчас понимаю, что все спортсмены, которые могут прославить Украину, показать, что, несмотря на то что сейчас происходит, мы можем играть в футбол.
Мы рассказываем людям, что происходит в нашей стране. И с этой точки зрения это сейчас очень важно. Поэтому мы готовы ездить на 1000–2000 километров и тратить время на дорогу, чтобы два-три человека узнали, что у нас происходит в стране.
Я, к примеру, автомат только в компьютерных играх держал. Думаю, футбольными делами мы для страны сделаем больше», — приводит слова Кривцова ua.tribuna.com.
Напомним, в последнее время «Шахтёр» проводит домашние матчи еврокубков в Польше.
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