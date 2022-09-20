Озбилиз: когда мама заболела раком, перестал думать обо всём. Сейчас мысленно возвращаюсь

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз рассказал, что постарается вернуться в основной состав сборной Армении по футболу.

«Сейчас всё хорошо. Я долго не думал о футболе. Моя мама болела, я поехал в Нидерланды и год был с ней. Мы столкнулись с тяжёлыми временами, но они прошли. В академии «Аякса» я работал с одной из команд, и мне предложили пройти тренерские курсы. Тогда я почувствовал, что скучаю по футболу и не готов к концу карьеры. Я хочу играть.

Возвращение в сборную? Я всё сделаю для этого, буду пробовать. Я не завершил своё выступление за сборную Армении. Когда я приехал впервые в «Пюник», через два месяца узнал, что моя мама болеет раком, тогда я перестал думать обо всём. Сейчас я снова могу вернуться мыслями в футбол и буду всё делать, чтобы оказаться в сборной и быть там в хорошей форме», — приводит слова Озбилиза Metaratings.

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