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Араз Озбилиз назвал самого комфортого для него тренера в «Спартаке»

Араз Озбилиз назвал самого комфортого для него тренера в «Спартаке»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз рассказал о самом комфортном для него тренера во время его выступлений за красно-белых.

«Карпин очень сильный тренер. Я уже сказал, что русская культура немного другая, а Карпин играл и в Испании, и в России. Поэтому в нём ощущается микс культур России и Европы. Благодаря Карпину легионеры могли быстро сыграться с местными ребятами и освоиться в России. Я не могу сказать, что у него не получилось, для меня он очень хороший тренер. С ним было комфортнее всего», – приводит слова Озбилиза Metaratings.

Напомним, Озбилиз выступал за «Кубань» с 2012 по 2013 год, после чего перешёл в «Спартак», который покинул в 2016 году, перейдя в «Бешикташ». Всего в чемпионате России Озбилиз принял участие в 59 матчах, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.

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