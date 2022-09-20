Араз Озбилиз назвал самого комфортого для него тренера в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз рассказал о самом комфортном для него тренера во время его выступлений за красно-белых.
«Карпин очень сильный тренер. Я уже сказал, что русская культура немного другая, а Карпин играл и в Испании, и в России. Поэтому в нём ощущается микс культур России и Европы. Благодаря Карпину легионеры могли быстро сыграться с местными ребятами и освоиться в России. Я не могу сказать, что у него не получилось, для меня он очень хороший тренер. С ним было комфортнее всего», – приводит слова Озбилиза Metaratings.
Напомним, Озбилиз выступал за «Кубань» с 2012 по 2013 год, после чего перешёл в «Спартак», который покинул в 2016 году, перейдя в «Бешикташ». Всего в чемпионате России Озбилиз принял участие в 59 матчах, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.
- 20 сентября 2022
-
06:35
-
06:15
-
06:10
-
05:43
-
05:41
-
05:34
-
05:22
-
05:16
-
05:12
-
04:55
-
04:37
-
04:15
-
03:36
-
03:17
-
02:51
-
02:34
-
02:14
-
01:54
-
01:31
-
01:20
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:50
-
00:27
-
00:21
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:32
-
23:17
-
23:07
-
23:06
-
23:00