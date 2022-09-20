«Мы справедливо оценили российский футбол». Генпродюсер «Матча» — о стоимости прав на РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о стоимости прав на Российскую Премьер-Лигу.

«Мы предложили столько, сколько предложили, и лига согласилась. Это наша инвестиция в развитие футбола. Вы, когда приходите покупать какой-то товар, не восклицаете же, почему он столько стоит. Либо берёте, либо нет. Соответственно, мы так же взяли права на российский футбол. Могли не брать.



На текущий момент считаю, что мы справедливо оценили российский футбол. Как будет развиваться ситуация дальше, мы с вами не знаем. Но я вообще верю в силу российского спорта. В этом году будет 21 год, как я работаю на российском телевидении. Из них 18 лет провёл в ВГТРК. Я правда верю в российский спорт, российский футбол и российского зрителя. Я патриот своей страны», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.