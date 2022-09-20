Защитник «Шахтёра» возмутился наличием российского флага в Берлине

Крайний защитник «Шахтёра» и сборной Украины Ефим Конопля во время прогулки по столице Германии возмутился, увидев там российский флаг.

Футболист совместно со своей супругой прогуливался по ночной немецкой столице и, подойдя к российскому посольству, увидел на его крыше триколор. Данный факт вызвал удивление украинского футболиста. «Иду я по Берлину и вижу этакую фигню (в оригинале использовалось более грубое слово). Это что такое???» — написал Конопля в одной из социальных сетей под постом с фотографией флага на крыше указанного здания.

Конопля является воспитанником «Шахтёра». В текущем сезоне УПЛ на счету защитника три матча, в которых он забил один гол. Футболист также выступает за сборную Украины.

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