«Манчестер Сити» намерен приобрести Рафаэла Леау в следующем году
Поделиться
«Манчестер Сити» раздумывает над покупкой португальского нападающего «Милана» Рафаэла Леау в следующем году, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, клуб из Манчестера впечатлён талантом форварда и приложит усилия, чтобы подписать его следующим летом.
Его контракт истекает в 2024 году, но клуб всегда отказывался от каких-либо предложений, поскольку у него есть оговорка об отступных в размере € 150 млн. Пока ситуация спокойная, но будущее решится следующим летом, ранее сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 23-летний Леау в восьми матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
09:36
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
08:57
-
08:45
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
08:03
-
07:50
-
07:40
-
07:22
-
07:22
-
07:00
-
06:57
-
06:35
-
06:15
-
06:10
-
05:43
-
05:41
-
05:34
-
05:22
-
05:16
-
05:12
-
04:55
-
04:37
-
04:15
-
03:36
-
03:17
-
02:51
-
02:34
-
02:14
Партнерский контент