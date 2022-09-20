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«Манчестер Сити» намерен приобрести Рафаэла Леау в следующем году

«Манчестер Сити» намерен приобрести Рафаэла Леау в следующем году
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«Манчестер Сити» раздумывает над покупкой португальского нападающего «Милана» Рафаэла Леау в следующем году, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, клуб из Манчестера впечатлён талантом форварда и приложит усилия, чтобы подписать его следующим летом.

Его контракт истекает в 2024 году, но клуб всегда отказывался от каких-либо предложений, поскольку у него есть оговорка об отступных в размере € 150 млн. Пока ситуация спокойная, но будущее решится следующим летом, ранее сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау в восьми матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

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