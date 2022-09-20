Гранит Джака эмоционально отреагировал на дебют 15-летнего одноклубника

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака поделился эмоциями от дебюта 15-летнего одноклубника Итана Нванери.



«Я разговаривал во время матча с одним игроком из «Брентфорда» — сказал ему, что этому парню 15 лет. Он сказал мне: «Чёрт возьми, мы выглядим старыми». Конечно, когда у нас разница с Нванери в 15 лет, можно подумать, что наше время если не исчезает, то уже уходит», — приводит слова Джаки Sporting News.



В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.



В концовке встречи на поле вышел 15-летний футболист «Арсенала» Итан Нванери. Таким образом, полузащитник стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он дебютировал в чемпионате страны в возрасте 15 лет и 181 дня.

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