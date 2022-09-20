«Барселона» пропустила меньше всех голов в топ-5 лиг

Испанская «Барселона» в первых шести турах чемпионата страны пропустила лишь один мяч, что делает её оборону самой надёжной в топ-5 лиг Европы. Единственным автором гола в ворота сине-гранатовых стал Александер Исак. Нынешний нападающий «Ньюкасла» забил в ворота «Барселоны» (4:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Ближайшим конкурентом «Барселоны» по числу пропущенных мячей в чемпионате Испании является «Вильярреал» (2), мадридские «Реал» и «Атлетико» пропустили по шесть голов. Из топ-5 лиг можно отметить «Аталанту» (3), «Унион Берлин» (4) и «ПСЖ» (4).

Гол Александера Исака в ворота «Барселоны». Видеоролик:

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