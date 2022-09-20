Эрик тен Хаг определился с первым новичком «МЮ» на январь. Это конкурент Криштиану Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде нападающего «Бенфики» Гонсало Рамоса. Сумма сделки оценивается в € 28,5 млн, но у футболиста также есть опция выкупа за € 114 млн. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, тен Хаг хочет подписать в свой состав нового форварда после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда. В то время «Манчестер Юнайтед» оставался лишь с одним Криштиану Роналду на острие атаки.
21-летний Рамос выступает за «Бенфику» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий в 12 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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