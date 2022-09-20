В Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону продлили запрет на авиаперелёты

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов юга и центральной части России. Под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова‑на‑Дону, Симферополя и Элисты. Новое ограничение на полёты действует до 3:45 мск 28 сентября 2022 года, информирует официальный сайт Росавиации.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — написала пресс-служба ведомства.

Отметим, что в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону проводятся домашние матчи Российской Премьер-Лиги с участием «Факела», «Краснодара» и «Ростова» соответственно. Из-за продлённых ограничений на авиасообщение гостевые команды будут добираться до перечисленных городов на наземном транспорте.