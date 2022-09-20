«Такая риторика — некрасиво». Глава «Матч ТВ» рассказал, что ему не нравится в «Есть тема»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что ему не нравится в программе «Есть тема». По его словам, хотелось бы изменить некоторые моменты риторики, звучащей в ходе передачи. Также, по словам Тащина, хотелось бы приглашать более ярких гостей.

«Слова «обосрал», «гомосеки», «предатели», «иуды»… Такая риторика мне тоже не нравится – некрасиво. Задача Антона – это регулировать, что мы регулярно с ним обсуждаем. Когда-то получается, когда-то нет.

Что хотелось бы изменить в программе? Мне бы хотелось гостей ярче. Тех же известных спортсменов», – сказал Александр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате»: