«Такая риторика — некрасиво». Глава «Матч ТВ» рассказал, что ему не нравится в «Есть тема»
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что ему не нравится в программе «Есть тема». По его словам, хотелось бы изменить некоторые моменты риторики, звучащей в ходе передачи. Также, по словам Тащина, хотелось бы приглашать более ярких гостей.
«Слова «обосрал», «гомосеки», «предатели», «иуды»… Такая риторика мне тоже не нравится – некрасиво. Задача Антона – это регулировать, что мы регулярно с ним обсуждаем. Когда-то получается, когда-то нет.
Что хотелось бы изменить в программе? Мне бы хотелось гостей ярче. Тех же известных спортсменов», – сказал Александр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате»:
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