Адвокат Мбаппе отреагировала на нежелание Килиана фотографироваться в сборной Франции

Дельфина Верхейден, адвокат нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, прокомментировала нежелание футболиста участвовать в коммерческой фотосессии в сборной Франции.
«Времена меняются, спортсмены тоже. Молодое поколение уже не готово идти на компромисс. Моя работа заключается в том, чтобы мы не лишали спортсменов прав на имидж, которые имеют основополагающее значение для личности.
Я слушаю игрока и помогаю ему раскрыть то, что он думает. Некоторые хотят выдать меня за великого кукловода, но это их дело. Я и мой клиент знаем, что правда», — приводит слова Верхейден Ouest France.
Напомним, ранее 23-летний Мбаппе отказался участвовать в фотосессии, так как разочарован тем, что права на его изображение передаются букмекерским конторам и ресторанам быстрого питания, что его не устраивает. Мбаппе продолжает добиваться максимально возможного контроля над правами на своё изображение.
Сообщается, что сегодня, 20 сентября, Мбаппе всё-таки примет участие в этой фотосессии. Федерация футбола Франции была вынуждена созвать встречу с участием главного тренера Дидье Дешама, капитана Уго Льориса, вице-капитана Рафаэля Варана и Мбаппе. После этого FFF выпустила заявление, где заверила игроков, что пересмотрит свое решение относительно прав на изображение.
Гол Мбаппе за сборную Франции в матче с Австрией, июнь 2022. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 сентября 2022
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
08:57
-
08:45
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
08:03
-
07:50
-
07:40
-
07:22
-
07:22
-
07:00
-
06:57
-
06:35
-
06:15
-
06:10
-
05:43