Роберт Левандовски: переход в «Барселону» повысил мою самооценку

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об изменениях, которые ему дал переход в испанский клуб.

«Переход в «Барселону» дал мне толчок. Это повысило мою самооценку. Я знал, что должен играть решающую роль в результатах матчей. Я не боюсь этой роли.

Я очень горжусь собой. Молодые игроки хорошо информированны, готовы говорить и не боятся ничего спрашивать. Я передаю им свои знания и опыт», — приводит слова Левандовского Bild.

34-летний Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в июле 2022 года. В восьми матчах за новую команду польский футболист забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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