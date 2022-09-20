Роберт Левандовски: переход в «Барселону» повысил мою самооценку

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об изменениях, которые ему дал переход в испанский клуб.
«Переход в «Барселону» дал мне толчок. Это повысило мою самооценку. Я знал, что должен играть решающую роль в результатах матчей. Я не боюсь этой роли.
Я очень горжусь собой. Молодые игроки хорошо информированны, готовы говорить и не боятся ничего спрашивать. Я передаю им свои знания и опыт», — приводит слова Левандовского Bild.
34-летний Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в июле 2022 года. В восьми матчах за новую команду польский футболист забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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