Тащин — о программе «Есть тема»: мы должны пропагандировать национальные ценности

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин считает, что телеканал должен пропагандировать национальные ценности через программу «Есть тема». По его мнению, «Есть тема» — это спортивно-политическое ток-шоу.

«Сложно сказать, спортивная это программа или политическая. Это ток-шоу. Сейчас спорт – часть политики. Безусловно, мы должны пропагандировать национальные ценности – в том числе через такие программы», – сказал Алексаднр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, ведущим телепрограммы «Есть тема» на «Матч ТВ» является Антон Анисимов. В эфир регулярно приходят самые разнообразные гости — от футбольных личностей до депутатов.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: