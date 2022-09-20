Тащин — о программе «Есть тема»: мы должны пропагандировать национальные ценности
Поделиться
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин считает, что телеканал должен пропагандировать национальные ценности через программу «Есть тема». По его мнению, «Есть тема» — это спортивно-политическое ток-шоу.
«Сложно сказать, спортивная это программа или политическая. Это ток-шоу. Сейчас спорт – часть политики. Безусловно, мы должны пропагандировать национальные ценности – в том числе через такие программы», – сказал Алексаднр Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, ведущим телепрограммы «Есть тема» на «Матч ТВ» является Антон Анисимов. В эфир регулярно приходят самые разнообразные гости — от футбольных личностей до депутатов.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50
Партнерский контент