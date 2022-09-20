«Спасибо за заботу, всё выплачено». Жюль Кунде ответил на шутку ганского активиста

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде в своих социальных сетях отреагировал на шутку ганского активиста KalyJay. Мужчина задался вопросом, успел ли получить французский футболист зарплату в своём новом клубе, намекая на плохое финансовое состояние сине-гранатовых.
История началась следующим образом: Кунде отреагировал грустными эмодзи на поражение сборной Франции в Евробаскете и тут же получил сообщение.
«Ты ещё не получил зарплату?» — написал KalyJay.
«Зарплата выплачена полностью, спасибо за заботу, мой Джи», — ответил Кунде.
23-летний Кунде в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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