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«Спасибо за заботу, всё выплачено». Жюль Кунде ответил на шутку ганского активиста

«Спасибо за заботу, всё выплачено». Жюль Кунде ответил на шутку ганского активиста
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде в своих социальных сетях отреагировал на шутку ганского активиста KalyJay. Мужчина задался вопросом, успел ли получить французский футболист зарплату в своём новом клубе, намекая на плохое финансовое состояние сине-гранатовых.

История началась следующим образом: Кунде отреагировал грустными эмодзи на поражение сборной Франции в Евробаскете и тут же получил сообщение.

«Ты ещё не получил зарплату?» — написал KalyJay.

«Зарплата выплачена полностью, спасибо за заботу, мой Джи», — ответил Кунде.

23-летний Кунде в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.

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