Матчи первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата». Яркие фото
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19 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» стартовали первые матчи четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд, представляющие 11 российских городов, Казахстан и Узбекистан. Соревнования проводятся совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
Лучшие кадры с первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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