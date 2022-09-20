Матчи первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата». Яркие фото

19 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» стартовали первые матчи четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд, представляющие 11 российских городов, Казахстан и Узбекистан. Соревнования проводятся совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Лучшие кадры с первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.