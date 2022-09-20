Тащин: в «Есть тема» стараются звать гостей с разными мнениями, но не все приходят

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о выборе гостей для программы «Есть тема».
«Такого жанра на спортивном канале не было. Понимаете, в каждом интервью меня спрашивают про программу «Есть тема». Значит, она трогает и цепляет. Вы же меня не спрашиваете про «Тотальный футбол». Зачем в гостях Джигурда? Для повышения рейтинга. Чтобы все пообсуждали. Моя задача была в том, чтобы программа была резонансной, чтобы её смотрели. Всегда было загадкой, зачем смотреть то, что бесит. Каждый день комментируют одни и те же люди: включают, плюются и пишут «какой ужас, какой ужас».
Если вы думаете, что в шоу зовут людей только с одним мнением, это не так. Редакторы стараются звать гостей с разными взглядами. Не всегда приходят», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
- 20 сентября 2022
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:09
-
13:08
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52