Тащин: в «Есть тема» стараются звать гостей с разными мнениями, но не все приходят

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о выборе гостей для программы «Есть тема».

«Такого жанра на спортивном канале не было. Понимаете, в каждом интервью меня спрашивают про программу «Есть тема». Значит, она трогает и цепляет. Вы же меня не спрашиваете про «Тотальный футбол». Зачем в гостях Джигурда? Для повышения рейтинга. Чтобы все пообсуждали. Моя задача была в том, чтобы программа была резонансной, чтобы её смотрели. Всегда было загадкой, зачем смотреть то, что бесит. Каждый день комментируют одни и те же люди: включают, плюются и пишут «какой ужас, какой ужас».

Если вы думаете, что в шоу зовут людей только с одним мнением, это не так. Редакторы стараются звать гостей с разными взглядами. Не всегда приходят», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: