Защитник «Арсенала» Салиба: мне нравится клуб и Лондон. Чувствую себя здесь как дома

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своих выступлениях за команду.

«Я здесь как дома. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, мне всё нравится. Я чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Салиба Sky Sports.

21-летний Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, однако полноценным футболистом стартового состава «канониров» французский защитник стал лишь в нынешнем сезоне. На его счету участие в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых он забил два гола и отдал результативную передачу.

Три года «Арсенал» отправлял его в аренды. Салиба успел поиграть в «Сент-Этьене» (обратная аренда после трансфера), «Ницце» и «Марселе».

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