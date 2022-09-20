Защитник «Арсенала» Салиба: мне нравится клуб и Лондон. Чувствую себя здесь как дома
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Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своих выступлениях за команду.
«Я здесь как дома. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, мне всё нравится. Я чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Салиба Sky Sports.
21-летний Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, однако полноценным футболистом стартового состава «канониров» французский защитник стал лишь в нынешнем сезоне. На его счету участие в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых он забил два гола и отдал результативную передачу.
Три года «Арсенал» отправлял его в аренды. Салиба успел поиграть в «Сент-Этьене» (обратная аренда после трансфера), «Ницце» и «Марселе».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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