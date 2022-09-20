Топ-соперники «Спартака» и «Зенита» — не топ. Обзор 10-го тура РПЛ

Представляем 19-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 10-й тур РПЛ. В нашем чемпионате на выходных было сразу два топ-матча, но оба не оправдали ожиданий: «Зенит» спокойно разделал аморфное «Динамо», а восстановившийся после травм «Спартак» расправился с «Локомотивом», который находится в глубоком кризисе. Ещё ЦСКА сенсационно проиграл слабому «Торпедо», а «Краснодар» наплодил хайлайтов против «Химок». Всё это обсуждаем в сегодняшнем выпуске.
Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать.
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:15 — ЦСКА влетел «Торпедо» из-за недонастроя?
3:20 — Кутепов выдал лучший матч за четыре года.
6:50 — Миша в шоке от игры «Динамо».
10:15 — «Динамо» недовольно судейством. Бред!
11:15 — Макаров отправил судей в цирк. Осуждаем его.
12:25 — Протестуем против политики КДК.
15:17 — «Зенит» уходит в отрыв. Верим в «Ростов»?
16:20 — Скауты европейских клубов следили за игроком «Зенита».
18:40 — «Краснодар» обыграл «Химки», а Олусегун — персонаж из «Смешариков».
19:58 — Сперцян озверел и тащит «Краснодар», но Сафонов тоже топ.
21:55 — Ахметов поднял бунт в «Краснодаре».
23:55 — В чём не прав Сергей Галицкий — инсайды от Андрея.
25:50 — Кажется, у Галицкого комплекс провинциала.
27:24 — «Краснодар» повторяет свой лучший старт в истории.
30:15 — Миша зря боялся «Локомотива». Команда слишком ужасна.
31:50 — Литвинов — ключевой игрок «Спартака». Ключевее только Соболев — главный форвард России!
35:35 — Искренность Соболева подкупает.
37:30 — Кейта Бальде и допинг. Отличное приобретение (нет)!
41:08 — «Локомотив» — кошмар. Но Циннбауэр снова нашёл оправдание.
43:00 — Матчи тура — разочарование.
44:22 — Все ли проблемы «Локомотива» от Цорна? Андрей не уверен.
48:03 — Абаскаль порвал штаны. Бывает и такое.
50:10 — Добиваем «Локомотив».
53:07 — Обсуждаем оставшиеся матчи тура. Весёлая история про будущего тренера «Ахмата».
57:50 — Турнирная таблица и финал.
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