Лебеденко: стадион — новая глава в истории «Торпедо». И автобус тоже недавно купили

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко на церемонии установки первой сваи нового стадиона команды высказался о перспективах московского клуба.

«С постройкой нового стадиона будет новая глава в истории «Торпедо». Команда прошла тяжёлые времена от любительской лиги до Премьер-Лиги. Сейчас идёт строительство нового стадиона. Как бы смешно ни звучало, но и автобус тоже был куплен недавно. Везде всё новое появляется. Идём в правильном направлении и надеемся, что на новом стадионе команда будет показывать хороший и стабильный результат в будущем», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Стадион «Торпедо» появится на Восточной улице в Москве. Предварительный год сдачи – 2025-й.