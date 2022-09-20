Лебеденко: стадион — новая глава в истории «Торпедо». И автобус тоже недавно купили
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко на церемонии установки первой сваи нового стадиона команды высказался о перспективах московского клуба.
«С постройкой нового стадиона будет новая глава в истории «Торпедо». Команда прошла тяжёлые времена от любительской лиги до Премьер-Лиги. Сейчас идёт строительство нового стадиона. Как бы смешно ни звучало, но и автобус тоже был куплен недавно. Везде всё новое появляется. Идём в правильном направлении и надеемся, что на новом стадионе команда будет показывать хороший и стабильный результат в будущем», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Стадион «Торпедо» появится на Восточной улице в Москве. Предварительный год сдачи – 2025-й.
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