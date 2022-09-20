Нападающий «Торпедо» Лебеденко: нравится ЦСКА. Команда Федотова — одна из лучших в России

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что ему нравится, как играет ЦСКА. Команда Лебеденко переиграла армейцев в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 1:0.

«Атмосфера после победы над ЦСКА была крутая. Правда, я после игры ушёл на допинг-контроль и команду не сразу застал. Понимаю, что творилась радость. Давно «Торпедо» не выигрывало в Премьер-Лиге у ЦСКА — это очень значимо.



Тем более ЦСКА выглядит очень сильно, очень нравится по игре. Команда, которую собрал Федотов, одна из лучших в России. Армейцы точно будут претендовать на попадание в тройку. Для нас такая победа очень важна в плане психологии. Начали сезон очень робко, и две победы, в Кубке и РПЛ, думаю, придадут команде дух, уверенность в себе и веру, что у нас всё получится», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.