Лебеденко — об отставке Бородюка: «Торпедо» не поливали только ленивые. Мы выглядели уныло

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об увольнении главного тренера команды Александра Бородюка в августе 2022 года.
«С Бородюком не общаемся с тех пор, как объявили о его отставке. Удивлён ли отставкой? Не поливали нашу игру только ленивые, поэтому это можно было предположить. Может быть, не после игры в Оренбурге, но предположить можно было. Выглядели достаточно уныло. Комментировать отставки – не моё, это к руководству», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте. Столько же очков у «Урала», но в очном матче команд победу одержал клуб из Екатеринбурга. В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом».
- 20 сентября 2022
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