Недвед предложил уволить Аллегри из «Ювентуса», президент клуба отверг предложение

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сохранит свой пост, несмотря на неудачный старт сезона. Предложение уволить специалиста выдвинул вице-президент клуба Павел Недвед, но президент туринцев Андреа Аньелли отверг его. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По сведениям источника, 16 сентября руководители «Ювентуса» провели переговоры, на которых Недвед и выдвинул такое условие. Аньелли отверг его, а вчера, 19 сентября, переговорил с Аллегри. Президент хотел получить заверение, что «Ювентус» останется сплочённой командой и продолжит работать над продвижением вперёд как единое целое.
В семи матчах чемпионата Италии «Ювентус» набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. В Лиге чемпионов «Ювентус» не набрал очков в двух турах, выступая в квартете вместе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» (Хайфа).
Кто из топ-тренеров сейчас без работы? Видеоролик:
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