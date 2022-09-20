Рязанцев: отставка Бородюка была неожиданной. Но сейчас «Торпедо» становится лучше

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что отставка главного тренера Александра Бородюка пошла на пользу команде.
«Отставка была неожиданной, как и смена руководства. Мы не выбираем, пришли новые руководители, владельцы клуба решили что-то поменять. Такое решение. Думаю, сейчас команда становится лучше. Новички потихонечку вливаются в коллектив, но видно, что качественные футболисты.
Победы сто процентов придадут нам уверенности, раскрепощённости на поле. Думаю, мы можем прибавить в комбинационном футболе, хотелось бы это увидеть. Но груз ответственности и результата давит. Надеюсь, мы научимся в ближайшее время с этим справляться», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Топ-соперники «Спартака» и «Зенита» — не топ. Обзор 10-го тура. Премьер-лига несправедливости #19:
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